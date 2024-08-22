Минстрой Татарстана: К новому отопительному сезону подготовили 94% котельных

К новому отопительному периоду готовы 3 012 котельных, что составляет 94% от всего объема. Об этом стало известно на очередном заседании республиканского штаба по подготовке к отопительному сезону, которое провел в Минстрое РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Объекты образования готовы к запуску тепла на 99%, это 3 220 учреждений, объекты культуры – на 98% (1 873 учреждения), социальной защиты – на 96%, спортивные объекты – на 98%.

Касаясь вопроса о готовности к ликвидации ЧС на предприятиях топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в будущем отопительном периоде, Фролов призвал участников штаба принять во внимание все обсуждаемые нюансы и использовать в предстоящем отопительном периоде.

«Вопросы, связанные с гражданской обороной выходят на высокий уровень. Прошу руководителей держать на контроле вопрос безопасной жизнедеятельности граждан, в том числе бесперебойного функционирования теплоснабжения», – цитирует Фролова пресс-служба Минстроя РТ.