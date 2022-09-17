Минстрой Татарстана: 16% многоквартирных жилых домов начали отапливаться

Фото: © Султан Исхаков / архив «Татар-информа»

В 28 муниципальных образованиях Татарстана приняты постановления о начале отопительного периода. Запущено 884 котельных — это 28,4%, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на субботнем совещании в Доме Правительства.

Первым тепло пустили в Черемшанском районе — с 8 сентября. Айзатуллин рассказал, что на сегодня в республике тепло поступает в 2 817 многоквартирных домов — это 16% от жилфонда, 518 школ (33,3%), 833 детсада (48,3%), 1 тыс. 73 объекта здравоохранения (53,2 %).

Министр также доложил о готовности объектов к предстоящему отопительному сезону. Всего подготовлено 3 103 котельных из 3 114 (99,7%). В жилищном фонде УК оформлены паспорта готовности для потребителей тепловой энергии на 17 475 многоквартирных домов из 17 665 (98,9%). Полностью завершена подготовка объектов здравоохранения и социальной защиты, передает пресс-служба Президента РТ.