Минстрой: Строительство жилья в Татарстане на 4% превысило показатели 2020 года

В 2021 году строительство жилья в Татарстане на 4% превышает показатели предыдущего периода. Введено уже более 2,6 млн кв. метров жилья, план на год выполнен почти на 99%. Такие данные на традиционном совещании в Доме Правительства РТ привел глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Мероприятие в режиме ВКС со всеми районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Министр рассказал, что на 51% оказался превышен показатель по индивидуальному жилищному строительству. К настоящему моменту завершено возведение 12 581 дома, хотя план был рассчитан на 8330.

В коммерческом строительстве готовы 102 многоквартирных дома, общая площадь которых составляет 791 тыс. кв. метров. Еще 41 находится в высокой степени готовности и будет завершен в ближайшее время. Таким образом, программа на 2021 год выполнена на 63%.

По программе социальной ипотеки запланировано введение 161 дома общей площадью 280 тыс. кв. метров. Сейчас показатель выполнение составляет 52%: достроено 147 тыс. кв. метров жилья.

Согласно программам на 2021 год, запланировано обеспечить жильем 739 семей отдельных категорий граждан: детей-сирот, многодетных семей, вынужденных переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. Из них полностью завершена программа по обеспечению жильем семей с пятью и более детьми — реализовано 47 сертификатов.

В заключение Айзатуллин напомнил, что сейчас в Татарстане ведется формирование целей и задач для Минстроя на 2022 год.