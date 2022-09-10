Минстрой РТ заявил, что в Татарстане построено свыше 90% жилья от годового плана

В Татарстане введено в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья – это 91% от годового плана. Самый большой объем ввода жилья за индивидуальным строительством – готово 12 тыс. 959 домов или 104% от плана, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в 70%: из 148 многоквартирных домов к текущей дате сданы 88 объектов общей площадью 644 тыс. квадратных метров. По программе социальной ипотеки сдано 70% от годового объема – введены 23 соципотечных дома, строятся – 33.

По строительству пяти учреждений образования, которые включены в национальные проекты и государственные программы, в работе остаются три объекта. Среди них школа на 100 мест в селе Шильнебаш Тукаевского района, выполнение строительно-монтажных работ достигло 83% по лимитам текущего года. По совмещенному проекту школы с детским садом 240/120 мест в Мамадыше выполнение составляет 50%. По строительству детского сада в Казани работы выполнены на 47%.

В сфере здравоохранения большинство объектов строится в первичном звене. На строительстве 52 ФАПов выполнение строительно-монтажных работ составляет 98%, в работе остаются 15 объектов. Еще по семи объектам выполнение работ оценивается в 57%, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстарна Рустам Минниханов поручил обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ и подготовку необходимой документации. Также Президент РТ поручил Миндортрансу проконтролировать выполнение и приемку всех плановых объемов дорожных работ. Так, в текущем году программа дорожных работ составляет свыше 60 млрд рублей, из них 28 млрд – федеральные средства, 32,4 млрд – средства республики. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрены работы на сумму 9,78 млрд рублей. На сегодня выполнение по нацпроекту достигает 95%.​