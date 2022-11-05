Минстрой РТ: Выполнено 3 из 4 программ по обеспечению татарстанцев жильем на 2022 год

Татарстан выполнил три из четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий населения на 2022 год. В работе остается одна — нацеленная на детей-сирот. В этом году им планируется передать 600 жилых помещений в 10 муниципалитетах РТ. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

Мероприятие провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«На 150 квартир Госжилфондом проводятся мероприятия по регистрации права собственности Республики Татарстан, 39 квартир пока находятся в строящихся четырех соципотечных домах», – уточнил Фролов.

По словам заместителя министра, за год в республике введено 2,954 млн кв. метров жилья. Из этой цифры 2,102 млн приходятся на индивидуальное жилищное строительство, 747 тыс. кв. метров — на многоквартирное инвестиционное жилье, 105 тыс. — на жилье по соципотеке.