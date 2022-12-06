Минстрой РТ: Впервые строим ИЖС для расселения из аварийного жилья

Финансирование национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году составило свыше 6,5 млрд рублей, однако в последующие годы Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана планирует довести этот показатель до 10 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Алексей Фролов на пресс-конференции, посвященной итогам работ по нацпроекту в 2022 году и планам на 2023-й.

«В этом году на реализацию нацпроекта направили 6 млрд 521 млн рублей, однако мы намерены в последующие годы довести [финансирование] до 10 млрд рублей», — заявил Фролов.

Национальный проект «Жилье и городская среда» (как и другие нацпроекты, воплощается в жизнь по инициативе Президента РФ Владимира Путина) включает четыре федеральные программы: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (предполагает расселение людей из аварийных домов).

По федеральной программе «Жилье» в этом году реализуется 16 объектов. «Она направлена на поддержку комплексного жилищного строительства, и в ее рамках для новых микрорайонов мы получаем финансовую поддержку на строительство сетей и дорог. В этом году свыше 3,5 млрд рублей направлено на такие цели», — рассказал первый замминистра строительства РТ.

Он также добавил, что на 11 объектах уже завершены все работы.

На федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году направили почти 1,5 млрд рублей. Сюда включены 34 объекта: 28 парков и скверов и еще шесть проектов — победителей конкурса малых городов и исторических поселений.

«По некоторым показателям в этой программе мы еще не достигли желаемого результата, однако к концу года план будет выполнен в полном объеме», — отметил Фролов.

По программе «Чистая вода» в этом году началось строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом для города Нурлата. Этот проект будет завершен в следующем году, а его финансирование составило почти 780 млн рублей.

«Жители города ежегодно жалуются, что в период половодья резко ухудшается качество воды, поэтому было принято решение о строительстве нового водозабора с захватом соседних населенных пунктов», — подчеркнул спикер.

Он также добавил, что помимо федеральной программы в Татарстане также действует региональная программа, финансирование которой составляет 1,3 млрд рублей. По ней в деревнях республики строят централизованные сети водоснабжения.

Финансирование расселения людей из аварийных домов этом году составило 109 млн рублей. На сегодняшний день расселено 644 человека из 259 жилых помещений общей площадью 7,2 тыс. кв. метров.

Кроме того, в 2023 году запланировано расселение еще 109 аварийных квартир в десяти районах республики, находящихся в собственности граждан, общей площадью почти 4 тыс. кв. метров.

«Отдельно отмечу, что в Сабинском районе впервые запустили строительство шести индивидуальных домов для расселения из аварийного жилья», — добавил Алексей Фролов.

В целом из доклада первого замминистра строительства Татарстана следует, что за исключением нескольких показателей программы «Формирование комфортной городской среды» плановые показатели по всем остальным параметрам уже перевыполнены, хотя до конца года еще остается некоторое время.