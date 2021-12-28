Минстрой РТ: В уборке дворов от снега основной бич – это отсутствие дворников

В Татарстане для уборки дворов от снега не хватает дворников. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В уборке дворов, конечно, основной бич — это низкие зарплаты дворников, отсутствие дворников. Основная задача управляющих организаций — набрать необходимое количество людей, чтобы обеспечивать уборку дворовых территорий», — сказал спикер.

Фролов добавил, что большая проблема с вывозом снега и отходов из дворов связана с их «запаркованностью» машинами. «В этом случае, конечно, коллективная ответственность. И когда планируется уборка по вывозке снега, заранее проводится оповещение населения, чтобы убрали свои транспортные средства. Работа получается там, где жители многоквартирных домов организованные, к сожалению, не везде такие жители», — подчеркнул он.

Говоря о проблеме изношенности канализационных сетей и сетей водоснабжения в Казани, спикер отметил, что вопрос будет решаться при помощи инвестпрограммы. «Мы эти вопросы обсуждали, они будут отражены в соответствующей инвестиционной программе. Решение будет действовать с 1 июля 2022 года. Надеюсь, что с помощью реализации инвестиционной программы мы ситуацию исправим», — заключил он.