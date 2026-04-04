Минстрой РТ: В Татарстане выполнено 47% плана по вводу жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

План ввода жилья в Татарстане выполнен на 47% – в республике построено более 1 млн 494 тыс. квадратных метров. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов при участии Премьер-министра РТ Алексея Песошина и исполняющего обязанности Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова.

По линии коммерческого строительства введено 45% от плана – это 56 многоквартирных домов общей площадью около 467 тыс. кв. м. Программа социальной ипотеки выполнена на 33%: из 108 домов на сегодняшний день завершены 9, их площадь превышает 49 тыс. кв. м. В сегменте индивидуального жилищного строительства сдано 978 тыс. кв. м, что составляет 49% от планового показателя.

Продолжается реализация программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан. В 2026 году планируется предоставить 641 жилье детям-сиротам, при этом уже ведется подготовка аукциона на приобретение 49 квартир с привлечением федерального софинансирования. В категории многодетных семей, имеющих пять и более детей, сертификаты оформлены для всех 23 получателей.

Для 61 молодой семьи заключены соглашения с 43 муниципалитетами, ведется перечисление средств. В категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев предусмотрено 3 получателя, один сертификат уже оформлен.

Параллельно реализуются государственные и республиканские программы строительства социально-культурных объектов и модернизации инфраструктуры. По 14 объектам программы поддержки жилищного строительства заключение контрактов запланировано на май.

В сфере образования из 7 школ контракт остается заключить по одной – в Казани, это планируется сделать 24 апреля. Общий уровень выполнения строительно-монтажных работ составляет 29%, в работе находятся 6 объектов. По трем детским садам выполнено 37% работ.

В здравоохранении продолжается строительство приемно-диагностического отделения стационара в Казани, готовность оценивается в 31%.

В сфере спорта реализуются 14 объектов: по универсальным площадкам и футбольным манежам выполнено 7% работ, Центр развития футбола готов на 67%, три ледовые арены – на 8%.

В отрасли культуры ведется работа на 7 объектах, строительство многофункциональных центров выполнено на 49%. Четыре детские школы искусств, реализуемые в рамках нацпроекта «Семья», готовы на 12%.

Одним из крупнейших экологических проектов остается рекультивация иловых полей в Казани – выполнено 93% работ. В сфере молодежной политики реализуются 7 объектов, в том числе детские оздоровительные лагеря с готовностью 25%.

В рамках других республиканских программ планируется реализовать 27 объектов. По строительству зданий исполнительных комитетов выполнено 30% работ (20 объектов), по пунктам комплексного обслуживания населения – также 30% (5 объектов).

В 2026 году запланировано благоустройство 51 общественной территории, контракты заключены, работы начаты на одном объекте в Зеленодольском районе.

Модернизация инженерной инфраструктуры ведется по восьми федеральным и республиканским программам. Контракты заключены по модернизации очистных сооружений, замене котлов и восстановлению уличного освещения. До конца мая планируется завершить контрактацию по реконструкции сетей газопотребления и обеспечению населения питьевой водой.

Перечень объектов программы модернизации ЖКХ сформирован и находится на согласовании. По федеральной линии реализуются 9 объектов в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» и 17 – по модернизации коммунальной инфраструктуры, контракты заключены.

Готовность по модернизации очистных сооружений составляет 3%, по федеральному проекту модернизации коммунальной инфраструктуры – 13%, по проекту «Современный облик сельских территорий» – 4% (объекты в Кукморском и Мензелинском районах).

Отдельно министр остановился на производственном травматизме: за последние две недели зафиксировано два несчастных случая. С начала года саморегулируемые организации провели 641 проверку (347 выездных), применены дисциплинарные меры в 415 случаях. Инспекция Госстройнадзора вынесла 143 постановления, всего проведено 340 проверок.

Главное инвестиционно-строительное управление организовало 563 контрольных мероприятия, из 1201 выявленного нарушения устранены 995.

Также с 1 апреля в республике стартовала акция «Чистая стройка» в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Ее цель – обеспечить чистоту на строительных площадках, своевременный вывоз мусора и соблюдение требований, включая наличие пунктов мойки колес.