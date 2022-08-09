Минстрой РТ: В Татарстане выдано 3,3 тыс. льготных ипотек за 2022 год

За первые семь месяцев 2022 года в Татарстане было выдано свыше 3,3 тыс. льготных ипотек на общую сумму 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на пресс-конференции о развитии строительной отрасли в РТ.

«С 21 июля решением Президента Российской Федерации [Владимира Путина] льготная ипотека была снижена до 7%, и на сегодняшний день в Татарстане выдано более 3,2 тыс. таких ипотек», – сказал глава ведомства.

Он также отметил, что в 2020 и 2021 годах было выдано по 10 тыс. льготных ипотек на сумму 28 млрд рублей и 25 млрд рублей соответственно.

Спикер напомнил, что программа льготного жилищного кредитования была продлена до конца этого года, однако, по его мнению, ее нужно продлить еще на год или два.

«Продлевать льготную ипотеку, конечно, нужно. Если бы подрядчик знал, что она будет действовать еще два–три года, то он бы строил для себя какие-то планы. На сегодняшний день льготная ипотека продлена до конца этого года, но мы надеемся на продление до 2023-2024 годов», – заявил Айзатуллин.