Минстрой РТ: В Татарстане возведено 2 млн 889 тыс. кв. метров жилья

С начала года и по сегодняшний день в Татарстане по программам жилищного строительства введено 2 млн 889 тыс. кв. метров жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

При этом, по словам докладчика, 2 млн 36 тыс. кв. метров приходится на индивидуальное жилищное строительство, 747 тыс. кв. метров — на многоквартирное инвестиционное жилье и 105,7 тыс. кв. метров — на дома по социальной ипотеке.

Из четырех программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан в работе остаются две. Из 600 жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, в десяти муниципалитетах Госжилфонд еще должен зарегистрировать право собственности на 258 квартир. Кроме того, 39 квартир находятся в четырех строящихся соципотечных домах, сдать которые планируется только в ноябре.

Помимо этого, из семи сертификатов, предназначенных для вынужденных переселенцев, переселяющихся с Крайнего Севера и ликвидаторов Чернобыльской аварии, пока не оформлен один, уточнил министр.

Готовность трех объектов, строящихся в рамках реализации в Татарстане федерального проекта «Жилье», достигает 81%.