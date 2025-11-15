Минстрой РТ: В Татарстане регулярно проводятся проверки на стройплощадках

В Татарстане продолжаются регулярные контрольно-надзорные мероприятия на стройплощадках. Об этом рассказал Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ в котором приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр республики Алексей Песошин.

«С начала года представители саморегулируемых организаций провели 2 178 проверок, по итогам которых применены меры дисциплинарного воздействия в 1 099 случаях. Инспекция Госстройнадзора вынесла 500 постановлений об административных правонарушениях. Всего за этот период специалисты ведомства 1569 раз побывали на строительных площадках», – сообщил Айзатуллин.

Кроме того, за этот период Главным инвестиционно-строительным управлением РТ было проведено около 2 450 контрольных мероприятий, выявлено свыше пяти тысяч нарушений трудового законодательства, большинство из которых уже устранены.