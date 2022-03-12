Минстрой РТ: В Татарстане план строительства соципотечного жилья выполнен почти на 47%

В Татарстане хороший темп набрало строительство соципотечного жилья — к текущей дате план выполнен почти на 47% Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в республиканском Доме Правительства, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Строительство жилья сегодня опережает прошлогодние показатели на 16%. Выполнение плана текущего года — 26%. Построено 710 тысяч квадратных метров. Хороший темп набрало строительство соципотечного жилья — к текущей дате план выполнен почти на 47%. Подрядчики отчитались о сдаче 70 тыс. кв. метров», — доложил он.

По его словам, в сфере индивидуального строительства сдано 3 тыс. 766 домов или 30% от плана. К концу года ожидается строительство как минимум 12 тыс. 454 домов.

На 14% выполнен план по линии коммерческого строительства. Сданы 32 многоквартирных дома площадью 132 тыс. кв.м. В плане на этот год — 146 домов.

Жильем в этом году планируется обеспечить 677 семей, из которых 600 — это дети-сироты. В программе также участвуют 22 многодетные семьи, которые воспитывают пятерых и более детей, 50 молодых семей и 5 вынужденных переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Как сообщил Айзатуллин, Минстрой РТ отвечает также за реализацию 7 нацпроектов.

«В 12 федеральных проектов включено строительство, реконструкция или капитальный ремонт 105 объектов. В национальный проект „Жилье и городская среда“ входят 37 объектов. Здесь работы охватывают дорожную, коммунальную и общественную инфраструктуру», — добавил он.