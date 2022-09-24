Минстрой РТ: В Татарстане перевыполнен план по строительству индивидуального жилья

В Татарстане на сегодня из общего запланированного на год объема ввели в эксплуатацию составляет 2 млн 593 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 94% от плана. По линии индивидуального жилищного строительства годовой план перевыполнен и составляет 109% – это 13 тыс. 600 домов, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

По программе социальной ипотеки сдано 70% от запланированного годового объема, на сегодня введены 23 соципотечных дома, еще 33 строятся, отметил Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

Высокими остаются и темпы строительства соцобъектов, добавил министр. По его словам, из пяти учреждений образования, которые возводятся по нацпроектам, в работе остаются три: школа-детский сад на 240/120 мест в Мамадыше, школа на 100 мест в селе Шильнебаш Тукаевского района и детсад в Казани.

По семи различным учреждениям здравоохранения, строящимся в рамках федеральных и республиканских средств, работы выполнены на 67%. Кроме того, на завершающем этапе находится строительство пристроя к зданию Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани, объем работ достиг 96%.

«Из восьми объектов культуры, входящих в две федеральные программы, в работе остается один, он строится по федеральному проекту «Культурная среда». При этом два объекта завершены, по пяти объектам работы продолжаются. Общее выполнение СМР составляет 80%2, – добавил министр.

В сфере спорта продолжается строительство четыре крытых футбольных манежей из шести, общее выполнение СМР по программе – 86%. Программа строительства оздоровительных лагерей выполнена на 66%. Подрядчики работают на пяти объектах, один сдан, передает данные Айзатуллина пресс-служба Президента РТ.

Напомним, ранее Айзатуллин также сообщил, что уже почти в пять тысяч домов Татарстана начало поступать тепло.