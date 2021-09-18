Минстрой РТ: В Татарстане отапливаются почти 80% многоквартирных домов

В Татарстане на сегодня отапливаются 13 тыс. 720 многоквартирных домов — это 78,5%, доложил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«На сегодня отапливаются 13 тыс. 720 многоквартирных домов — это 78,5%; 3 тыс. 265 объектов образования (из 3 333) — это 98%. Среди этих объектов образования — 1521 школа — это 97%; 1744 детских сада — это 98,5%.

В сфере здравоохранения тепло подключено на 1 тыс. 846 объектах — это 92%. На объектах культуры — 1707 объектов (или 87%). Подключено также 258 объектов спорта и молодежи — это 83, а также 169 объектов социальной защиты — это 96,5%», — сообщил министр.

Марат Айзатуллин сообщил, что уже оформлены паспорта готовности на 17 тыс. 319 многоквартирных жилых домов, что составляет 99% от общего объема жилого фонда.

По данным министра, в общей сложности в рамках подготовки к отопительному сезону подготовлено 3 тыс. 145 котельных — это практически 100%. Остается завершить подготовку одной котельной в Казани.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ осуществляет постоянный мониторинг процесса пуска тепла на объекты социальной и жилищно-коммунальной сферы. Согласно оперативным данным, всего запущено 3 026 котельных, что составляет 96%.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил обратить особое внимание на подключение объектов социальной сферы — в том числе школ и детсадов, а также объектов здравоохранения: «Прошу вас держать этот вопрос на постоянном контроле. Подключение тепла — это сегодня приоритетная задача».