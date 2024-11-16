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Минстрой РТ: В Татарстане близится к завершению реализация программ капремонта домов
В Татарстане близится к завершению реализация программ капремонта домов и соцобъектов. Некоторые программы уже полностью реализовали, сказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, чьи слова приводит пресс-служба Раиса республики.
По словам спикера, по линии «Здравоохранения» программа выполнена на 94%. На сегодняшний день продолжают ремонтировать 13 стационаров. За прошедшие две недели завершили ремонт в районных и участковых больницах в сёлах Тюлячи, Нурлаты и города Мензелинск.
На текущей неделе также завершили республиканскую и федеральную программы по ремонту 25 поликлиник. Последним сдали объект в пгт.Камские поляны, входящего в нацпроект «Здравоохранение».
В сфере «Молодежная политика» продолжают капремонт 2 молодежных центров. В целом программа выполнена на 66%. За прошедшие две недели завершили по одному объекту в Кукморском и Менделеевском районах. По 4 детским оздоровительным лагерям объем работ закрыт на 89%. На текущей неделе завершены работы на 2 объектах в Алькеевском и Балтасинском районах.
В Казани остается в работе один объект по программе ремонта подростковых клубов (готовность – 55%). Ремонт 6 центров психолого-педагогической помощи завершён на 71%.
В отрасли «Культура» ведут строительно-монтажные работы на 5 объектах культурного назначения (готовность 98%). За прошедшие две недели завершен объект в Новошешминском районе. На текущей неделе закрыли программу ремонта детских школ искусств сдачей последнего объекта в Мамадышском районе.
Также ремонтируют здания Минсельхоза РТ, в частности завершают работы на последнем объекте в Казани. По объектам Минспорта в работе остается 3 объекта. В целом выполнение программы оценивается в 99% от общего объема.
На текущей неделе завершили программы по ремонту организаций социального обслуживания населения сдачей объекта в Казани и зданий лесничеств - завершением объекта в Сабинском районе.
Ремонт военкоматов выполнен на 99%. В работе остаются 6 объектов. За прошедшие две недели завершили один объект в Казани. Программа капремонта муниципальных архивов оценивается на 95%, зданий мировых судей – на 99%. На текущей неделе завершили программу по ремонту зданий, подведомственных Росгвардии, сдачей объекта в Челнах.
По программе капремонта многоквартирных домов работы ведутся в 38 домах по 7 муниципальным образованиям. Готовность - 99,5%. Завершены подрядными организациями 711 домов, включая 29 объектов в 10 муниципалитетах за последние полмесяца.
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