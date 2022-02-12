Минстрой РТ: В республике план по соципотечному строительству выполнен на 47%

В Республике Татарстан на сегодня построено 407 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 15% от плана, заявил на совещании в республиканском Доме Правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Как уточнил министр, к середине февраля почти на 47% выполнен план по соципотечному строительству — сдано 70 тыс. кв. метров жилья.

«Более половины от объема введенного в эксплуатацию жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. Сдано 1694 дома — почти 14% от плана. Всего за год по линии ИЖС необходимо построить как минимум 12 тыс. 454 дома», — доложил Айзатуллин.

На 12% выполнен план по линии коммерческого строительства. Сдали 27 многоквартирных домов суммарной площадью 108,4 тысяч кв. м.

По словам министра, также ведется работа по программам обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Так, 677 семей включены в этом году в списки получателей по 4 программам, из них 600 — это дети-сироты.