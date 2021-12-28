Минстрой РТ: В новогодние праздники все предприятия ЖКХ будут работать в усиленном режиме

В Татарстане в период новогодних праздников все предприятия жилищно-коммунальной сферы будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В период новогодних праздников будет организовано оперативное взаимодействие между всеми структурами, муниципалитетами, отраслевыми министерствами. Для оперативного реагирования создан соответствующий штаб, назначены ответственные лица на каждый праздничный день. Ежесуточно будут осуществляться общий мониторинг ситуации и приниматься оперативные решения. В целом ситуация под контролем. Надеюсь, мы отработаем слаженно, без каких-либо чрезвычайных ситуаций», – сказал спикер.

Фролов отметил, что жилищно-коммунальные услуги в республике оказывают 1 488 организаций. В частности, 1 361 организация оказывает жилищные услуги (УК, ТСЖ, ЖСК), 52 организации – услуги водоснабжения и водоотведения; 37 организаций – услуги теплоснабжения. Кроме того, 36 многоотраслевых производственных предприятий оказывают услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, два региональных оператора – услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Традиционно в праздники жители находятся дома, идет массовое потребление услуг. После праздничных мероприятий, 2 и 3 января, идет самая активная вывозка коммунальных отходов. В этот период необходимо обеспечить подъездные пути в зависимости от погодных условий. Все инструктажи проведены. Надеемся, что сбоев не будет», – подчеркнул он.

По словам Фролова, на базе предприятия «Татлизинг» создан аварийно-технический запас материалов и оборудования. «Это спецтехника, дизельные генераторы. Плюс у нас есть две мобильные котельные на случай серьезных аварийных ситуаций», – заметил он.

Спикер также упомянул, что на прошлой неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главам муниципальных районов ключи от 69 единиц уборочной техники. «Она тоже будет задействована на уборке улично-дорожной сети в населенных пунктах», – заключил он.