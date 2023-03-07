Минстрой РТ: В этом году реализуем 44 республиканские программы на 51,7 млрд рублей

В Татарстане в этом году реализуют 44 республиканские программы на общую сумму 51,7 млрд рублей, в которые входят почти 3,6 тыс. объектов строительства, капитального ремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры и благоустройства. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине республики.

Айзатуллин добавил, что в рамках шести национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным, и четырех государственных программ будет реализовано еще 311 объектов на сумму 14,8 млрд рублей.

«Большой объем занимают программы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Будет благоустроено 960 дворовых территорий и 68 парков, скверов и набережных», — сказал министр.

Он отметил, что в их число также входят республиканские победители Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, проходящего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городское среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Айзатуллин рассказал, что конкурс был организован в 2018 году по поручению главы государства. Его целью было и остается создание привлекательных пространств, способствующих повышению качества жизни в городах и населенных пунктах, а также привлечение в них туристов и развитие индустрии гостеприимства.

Изначально в конкурсе могли принимать участие малые города с историческими поселениями федерального или регионального значения населением до 100 тыс. человек, но в прошлом году состав участников расширился, и теперь в конкурсе могут принимать участие города с численностью населения до 200 тыс. человек.

«Татарстан к моменту запуска конкурса уже накопил серьезный опыт развития общественных пространств, поэтому он является одним из регионов с наибольшим количеством победителей. За пять лет гранты из федерального бюджета получили 40 проектов, а их общая сумма превысила 2,7 млрд рублей», — поделился информацией министр.

В прошлом году конкурс проводился дважды: летом и зимой. Победителями летнего сезона от Татарстана стали шесть из семи направленных на конкурс заявок от городов Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево и Лениногорск. В зимнем сезоне были поданы две заявки от Зеленодольска и Альметьевска, и обе они победили.

Общая сумма грантов для республики по эти восьми проектам составила 696 млн рублей. При этом всего из федерального бюджета было выделено 7 млрд на всю страну.