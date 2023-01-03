Минстрой РТ: В 2023 году Татарстан построит 2 млн 830 тыс. квадратных метров жилья

В 2023 году в Татарстане планируется реализовать 44 республиканские программы в области строительства и модернизации объектов. Их общий финансовый лимит составляет почти 54 млрд рублей. На эти средства необходимо построить, отремонтировать, модернизировать и благоустроить более 3,5 тыс. объектов, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ. Провел совещание премьер-министр республики Алексей Песошин.

В прошедшем году строительный комплекс республики выполнил все взятые на себя обязательства: так, в полном объеме реализованы 6 национальных проектов, 8 государственных и 44 республиканские программы строительства и капитального ремонта, доложил Айзатуллин.

В этом году необходимо сдать 2 млн 830 тыс. квадратных метров жилья, в том числе 160 тыс.кв.м. – по программе социальной ипотеки, 1 млн 246 тыс.кв.м. – по линии индивидуального жилищного строительства, 1 млн 423 тыс. кв.м. – в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья, поделился планами министр.

«Как и годом ранее запланирована реализация четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В наступившем году новоселье должны отметить 600 детей-сирот, 33 многодетные семьи, 78 молодых семей и 6 граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев», – приводит слова Айзатуллина пресс-служба Президента РТ.

В программу капремонта многоквартирных домов включены 716 объектов, финансирование программы составит 6 млрд 198 млн рублей. Кроме того, по программе «Наш двор» лимит в этом году составляет 9 млрд рублей. В предварительный перечень программных объектов включено 960 придомовых территорий, сообщил Айзатуллин.