Минстрой РТ: Третьей части инженерной инфраструктуры Татарстана требуется замена

На сегодняшний день в Татарстане требует замены почти третья часть всех инженерных сетей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Ежегодно нагрузка на сети всё возрастает, к ним подключаются всё новые дома и целые [жилые] комплексы. Это неизбежно приводит к ускоренному износу инженерной инфраструктуры. Доля инженерных сетей в Татарстане, требующих замены, составляет свыше 32%», — отметил Айзатуллин.

Он добавил, что в рамках первого этапа федеральной программы модернизации инженерных сетей из федерального бюджета планируют направить 4,3 млрд рублей в течение двух лет. Совместно со средствами из республиканского бюджета и внебюджетных источников общая сумма на первом этапе достигнет 8,6 млрд рублей.