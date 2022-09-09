Минстрой РТ: Татарстанцы образуют за год 1,6 млн тонн отходов

За год в Татарстане образуется около 1,6 млн тонн отходов. В регионе действуют 44 полигона ТКО, но не все объекты работают из-за отсутствия лицензий. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов на заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ».

«На регулярной основе работают 36 полигонов. В Татарстане есть три станции по обработке ТКО – две в Набережных Челнах и одна в Казани. Объектов утилизации ТКО на территории Татарстана нет, это наша основная задача совместно с региональными операторами», — сказал он.

Спикер отметил, что по итогам 2021 года доля твердых коммунальных отходов, отправленных на обработку, составила по Татарстану 26,7 %, доля ТКО, отправленных на утилизацию – 8,4%, на захоронение – 91,6 %. Основная задача заключается в переходе на стопроцентную переработку отходов, напомнил спикер.