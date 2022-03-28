Минстрой РТ разъяснил, зачем нужны единые федеральные нормативы на вывоз ТКО

Минстрой РТ выступает за то, чтобы принять единые федеральные нормативы на вывоз ТКО в регионах. Об этом сообщил сегодня заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров в прямом эфире в Региональной общественной приемной «Единой России» в Казани.

«Есть проблема по нормативам накопления ТКО. Согласно законодательству, регионы самостоятельно проводят оперативную работу по определению нормативов, но эта процедура занимает более одного года, так как нужно провести замеры во всех категориях образователей отходов – среди детских садов, школ, коммерческих организаций, магазинов, вокзалов, аэропортов, стадионов и театров. Нужно замерить, сколько они накапливают ТКО, и на основании этих расчетов вывести нормативы», – сказал он.

Спикер пояснил, почему на проведение замеров требуется целый год. Дело в том, что в каждый сезон необходимо проводить замеры на каждом из объектов. Проще говоря, замерщики приходят, опорожняют мусорный контейнер и перебирают весь мусор, взвешивают, определяют морфологический состав, содержание и норматив.

«Мы за то, чтобы нормативы были приняты на федеральной основе, чтобы каждая республика не устанавливала свои нормативы. Их можно разделить по географическому принципу, по принципу федеральных округов, или по какому либо другому, но мы считаем, что они должны быть. Предложения по ТКО были озвучены Президентом РТ Рустамом Миннихановым на одном из последних заседаний комиссий Госсовета», – отметил Насыров.

Говоря о коммерческом учете ТКО, спикер сообщил, что на сегодняшний день такой учет ведется по нормативу или по количеству установленных контейнеров.

«Наше предложение учитывать образование ТКО по количеству вывезенных контейнеров. Это также озвучено Президентом РТ. Соответствующие предложения направлены в Госсовет РТ и в Госдуму РФ», – подчеркнул замминистра.

В своем выступлении эксперт отметил, что на сегодня по законодательству те регоператоры, которые работают с января 2019 года, не обязаны составлять инвестпрограммы и объекты обработки ТКО.

«Поэтому необходима федеральная программа, чтобы эти объекты создавались, и мы постепенно уходили от полигонов, и наиболее эффективно перерабатывали ТКО, с целью разделения их на перерабатываемую и неперерабатываемую фракции. Но для этого нужны определенные субсидии», – заключил Насыров.

Неделя приемов татарстанцев по вопросам ЖКХ стартовала сегодня в Региональной общественной приемной «Единой России». Она началась с обсуждения законодательных инициатив в отрасли. Трансляция велась в официальном аккаунте в соцсети. В заключение встречи гости студии ответили на вопросы татарстанцев.