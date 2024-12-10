Минстрой РТ рассказал, сколько потратили на реализацию объектов по нацпроектам

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, на какую сумму были реализованы объекты по национальным проектам, федеральным проектам и республиканским проектам. Цифра прозвучала на встрече с журналистами.

«В 2024 году с нашими заказчиками реализовано 44 республиканские программы, 6 национальных проектов, 3696 объектов на сумму 154,8 млрд рублей. Очень внушительно для наших двух заказчиков, это Главное инвестиционно-строительное управление РТ (ГИСУ РТ) и Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан (ГУИС РТ)», – рассказал Айзатуллин.

Согласно данным презентации, 64,27 млрд рублей было выделено на 3,1 тыс. объектов в рамках реализации 44 республиканских программ, 16,85 млрд рублей — на реализацию 233 объектов в рамках 6 национальных и 4 государственных программ и 73,68 млрд рублей — на 364 объекта внепрограммных мероприятий.