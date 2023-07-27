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Минстрой РТ: работы по рекультивации Самосыровского полигона выполнены почти на 70%
Работы по рекультивации Самосыровского полигона под Казанью завершены почти на 70%, сообщает пресс-служба Минстроя РТ в телеграм-канале.
В министерстве напомнили, что основная цель работ – устранение негативного воздействия недействующего полигона ТКО на почвы, подземные воды и атмосферный воздух. Завершить рекультивацию объекта планируют в текущем году.
Напомним, работы по рекультивации полигона производятся в рамках федерального проекта «Чистая страна», являющегося частью национального проекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
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