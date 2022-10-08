Минстрой РТ: Программа жилищного строительства в Татарстане практически завершена

В Татарстане практически выполнена программа жилищного строительства – на сегодняшний день введено 98% от запланированных значений, то есть 2 млн 709 тыс. квадратных метров жилья, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

Самые внушительные цифры по строительству жилья по линии ИЖС – план выполнен на 116%. Построены 14 тыс. 463 индивидуальных жилых дома площадью 1 млн 952 тыс.кв.м, сообщил Фролов на совещании в Кабмине РТ.

«Коммерческие застройщики сдали 89 многоквартирных домов общей площадью 651 тыс. квадратных метров. Это 71% от годового плана, согласно которому в этом году должны быть построены 148 МКД», – добавил он.

По программе социальной ипотеки сдано 70% от запланированного годового объема, на сегодняшний день введены 23 соципотечных дома, строятся – 33.

Из четырех программ обеспечения отдельных категорий граждан на сегодняшний день завершены две. Это мероприятия по обеспечению жильем молодых семей: все 50 участников из 22 муниципалитетов использовали средства субсидий. Реализованы 25 сертификатов для предоставления жилья многодетным семьям в 22 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Наряду со строительством жилья продолжается возведение соцобъектов. Так, из пяти учреждений образования текущего года, включенных в национальные проекты и государственные программы, в работе остаются три, сообщил замминистра. По строительству учреждений здравоохранения выполнение работ составляет 78%, остаются в работе 6 из 7 различных учреждений здравоохранения первичного звена, строящихся в рамках федеральных и республиканских средств.

По отрасли культуры из реализуемых в текущем году двух программ в работе остается одна – Федеральный проект «Культурная среда». Из семи объектов в работе остаются пять, общее выполнение составляет 52%.