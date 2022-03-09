Минстрой РТ: Программа капитального ремонта в этом году охватит 760 многоквартирных домов

Около 760 многоквартирных домов Татарстана войдут в программу капитального ремонта на 2022 год. Об этом сообщил журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге, посвященном строительству и капитальному ремонту в республике.

«Программа капитального ремонта в этом году охватит порядка 760 многоквартирных домов Татарстана общей площадью 4,7 млн кв. метров», – заявил Айзатуллин.

По его словам, на реализацию этой программы направлено свыше 6,4 млрд рублей. Из них 1,3 млрд выделено из бюджета республики, 1,1 млрд — из муниципальных бюджетов и 4 млрд составляют средства граждан.

Министр отметил, что программа капремонта действует в Татарстане с 2008 года. За годы ее реализации было отремонтировано 11,5 тыс. жилых домов.