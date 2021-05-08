Минстрой РТ призвал районы проводить капремонт многоквартирных домов в срок

Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин призвал районы придерживаться сроков реализации программы капремонта многоквартирных домов. Об этом он сказал на субботнем совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Президента республики.

Министр напомнил, что в 2021 году в программу капремонта многоквартирных домов включены 948 объектов. Согласно данным системы «Мониторинг жилищного фонда)», на 8 мая работы выполнены на сумму 971 млн рублей (более 15% от лимита программы). Но в 13 муниципальных образованиях пока еще не приступили к работам.

Также Айзатуллин доложил о реализации республиканских программ капремонта социальных объектов и зданий подведомственных учреждений.

Так, из 15 помещений зданий исполкомов в пяти ремонт завершили, 10 объектов близки к сдаче. В программу капремонта стационарных организаций социального обслуживания в этом году включены 29 объектов, завершены работы на семи объектах.

Из включенных в программу капремонта образовательных учреждений (всего из 213) работы завершены в одной коррекционной и двух общеобразовательных школах, а также в трех детсадах.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.