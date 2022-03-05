Минстрой РТ призвал глав районов усилить контроль за противопаводковыми мероприятиями

Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин в завершение своего доклада на совещании в Доме Правительства призвал глав районов усилить контроль за противопаводковыми мероприятиями. Об этом пишет пресс-служба Президента РТ.

«Прошу глав взять на особый контроль вопрос организации противопаводковых мероприятий на территории муниципального района и обеспечить бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения в период весеннего половодья», — сказал министр.

Он отметил, что этой зимой в республике выпало большое количество осадков, из-за чего увеличился риск подтопления жилых домов, социальных и коммунальных объектов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.