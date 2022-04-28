Минстрой РТ: Повышение цен на кирпич не является критичным

С начала года стоимость кирпича на заводах Татарстана повысилась не более чем на 15%. Такое повышение не является критичным. Об этом сегодня в ходе пресс-тура на Кощаковский кирпичный завод заявил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Гимаев отметил, что причиной роста стали подорожавшие транспортные услуги. Основная составляющая кирпича — это глина, которую необходимо транспортировать, сказал он.

«Поскольку мы используем в основном собственный кирпич, рост цен произошел только из-за проблем с логистикой и энергоносителями. Стоимость кирпича повысилась не более чем на 15% с начала года. Эта цифра не является критичной», — пояснил Ильшат Гимаев.

Директор Кощаковского кирпичного завода Александр Логинов также добавил, что предприятие не испытывает проблем с импортозамещением. «У нас ничего не изменилось: завод продолжает работать на полную мощность. Собственное сырье, глину, мы добываем из четырех карьеров, а впоследствии транспортируем. Вопрос импортозамещения касается лишь оборудования, а точнее приходящих в негодность деталей», — рассказал Логинов, добавив, что при необходимости завод заказывает комплектующие в Набережных Челнах. По словам директора предприятия, оборудование также может быть поставлено из Китая.

Продолжая тему импортозамещения, Логинов сообщил, что на предприятии идет расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

«На фоне обычных светлых оттенков кирпичей мы планируем экспериментировать с текстурами и цветами продукции. Например, наша команда в последнее время часто использует ангобирование, что тоже является примером импортозамещения стройматериалов», — прокомментировал Александр Логинов.

В то же время увеличивать мощности по выпуску продукции завод не планирует — в этом нет необходимости, пояснил директор.

Продукция завода поставляется на стройки Татарстана и отгружается в Москву, Ульяновскую, Оренбургскую, Кировскую, Рязанскую и другие области. В основном осуществляется вывоз керамического кирпича: порядка 65 млн штук в год.