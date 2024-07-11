Минстрой РТ: Ряд проектов не соответствует требованиям для выдачи разрешений на стройку

О низком качестве документов, поступающих в Минстрой Татарстана при выдаче разрешений на строительство, сказал глава департамента развития территорий Министерства строительства и ЖКХ РТ Айдар Ахметзянов. Он выступил на дискуссии по вопросам получения разрешения на строительство в связи с изменением законодательства на выставке «Стройка» в «Казань-ЭКСПО».

«Говоря простым языком, за последний год самая распространенная фраза была: «А у нас раньше так принимали документы». К сожалению, такие материалы в работу брать нельзя, потому что строительство – это не только выдача разрешения, это ответственность, которая наступает с того момента, как подрядчик начинает строить», – сказал Ахметзянов.

Подавляющее число направляемых в Минстрой Татарстана проектов, требующих разрешения на строительство, не соответствует требованиям градостроительного плана земельного участка. Ахметзянов посетовал, что отсутствуют результаты инженерных изысканий, технические условия подключения объектов капитального строительства. Большой процент просматриваемой документации имеет низкое качество подготовки, из-за чего невозможно принять положительное решение о начале строительства.

«Мы в первую очередь должны следить за безопасностью самого хода строительства, за безопасностью эксплуатации этого объекта капитального строительства, потому что за жизни людей в первую очередь отвечаем. Пожарная безопасность, которая должна неукоснительно соблюдаться. Тогда вторых «Адмиралов» и других таких проблемных и высокорезонансных событий не будет. Мы должны предусмотреть это на этапе как раз формирования разрешительной документации, поэтому очень тщательно подходим к проверке документов, поступающих для выдачи разрешения на строительство», – сказал Ахметзянов.

На эту же тему высказался директор компании «КонТраст» и Рамиль Ибрагимов. Он перечислил распространенные причины отказов при получении разрешения на строительство. Первое – это недостаточность документов. Второе – устаревшая документация. Третье – на конкретном земельном участке нельзя строиться в принципе, потому что это, например, сельхозугодия.

«Как Айдар Ильгизович сказал, самая распространенная причина, на самом деле, это «раньше же выдавали». Теперь не «раньше», теперь по закону все правильно», – сказал Ибрагимов.

Накануне, 10 июля, в Казани открылась первая Международная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «Стройка». Экспозиция включает товары от более чем 60 участников из 14 регионов России и семи городов республики. Событие организует Торгово-промышленной палаты Татарстана.