Минстрой РТ: По 130 домам в Татарстане уже заключены договоры на проведение капремонта

В 2023 году в программу капремонта многоквартирных домов в Татарстане вошло 716 объектов. По 130 их них уже заключены договоры на оказание услуг: по 46 — строительно-монтажных работ, еще в 84 заменят 219 лифтов. Об этом на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Еще четыре программы касаются обеспечения жильем отдельных категорий населения. Так, планируется, что в этом году справят новоселье 600 детей-сирот, 78 молодых семей. В рамках них Минмолодежи РТ уже заключило соглашения со всеми муниципалитетами в системе «Электронный бюджет».

Кроме того, жилье получат 22 многодетные семьи с пятью и более детьми, шесть вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. «По многодетным семьям и отдельным категориям граждан сегодня проводится проверка предоставленных документов, после чего начнется оформление сертификатов», — объяснил Айзатуллин.

Кроме того, он рассказал руководителю РТ о национальных проектах в сфере строительства, реализуемых в республике, в том числе ремонте и строительстве биологических очистных сооружений, домов культуры, детских садов, школ и проведении ряда других работ.