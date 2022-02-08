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Ру Тат
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Строительство
8 февраля 2022  16:11
Александр Хевронин

Минстрой РТ планирует ввод и модернизацию пяти предприятий в 2022 году

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Ввод и модернизация пяти новых предприятий по производству строительных материалов планирует Минстрой РТ в 2022 году. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговом заседании своего ведомства.

На одном из слайдов презентации во время выступления Айзатуллина было показано, что будущие предприятия будут выпускать тротуарную плитку, товарный бетон и строительный раствор, брусчатку, кирпичи и плиты перекрытия.

Министр отметил, что в прошедшем году было открыто пять новых производств, в числе которых – единственное в Татарстане предприятие по выпуску экструзионного пенополистирола, работающее с использованием сырья от предприятия «Нижнекамскнефтехим».

#Минстрой рт #итоговая коллегия #Татарстан
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