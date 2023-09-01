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Минстрой РТ: План по строительству жилья в Татарстане выполнен на 87,8%
В Татарстане на 87,8% завершен план по строительству жилья на 2023 год. Самый высокий процент готовности отмечен по вводу индивидуальных домов — 96%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
В общей сложности построено уже 2,721 млн кв. метров жилья. Из них 1,149 млн кв. метров приходятся на коммерческое жилье (142 дома). Выполнение программы составляет 80,5%. Для ее завершения необходимо достроить 55 объектов, из которых 20 уже находятся в высокой степени готовности.
33 дома сданы по программе социальной ипотеки. Для выполнения плана здесь нужно ввести еще 37 объектов.
На поддержку жилищного строительства в Татарстане направлены две федеральные программы: проект «Жилье», включающий 26 объектов (готовность 47%) и «Комплексное развитие сельских территорий». По второй из них обустраиваются семь площадок для компактной жилой застройке. Один объект в Сабинском районе находится в работе.
Также министр рассказал о капремонте и строительстве школ, объектов здравоохранения, очистных сооружений и других объектов и реализации национальных проектов в Татарстане.
Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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