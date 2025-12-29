Минстрой РТ: Отопительный сезон в Татарстане проходит в штатном режиме

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отопительный сезон в Татарстане проходит в штатном режиме. Все теплоснабжающие и теплосетевые организации получили акты готовности к отопительному периоду. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Надеемся, и в дальнейшем мы не столкнемся с проблемой теплоснабжения потребителей. Уборка от снега дворовых территорий, своевременный вывоз мусора – также в зоне особого внимания жителей. На все эти вопросы будем оперативно реагировать», – заявил он.

Шайдуллин отметил, что в республике более 1,2 тыс. организаций оказывают жилищно-коммунальные услуги. «Все они провели необходимую работу для бесперебойного и качественного предоставления услуг в выходные и праздничные дни», – подчеркнул он.

Особое внимание, по словам Шайдуллина, будет уделено обеспечению теплоснабжения многоквартирных домов. «Министерством совместно с органами местного самоуправления и предприятиями ЖКХ была проведена большая работа по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду», – заметил он.

На базе «Татлизинга» создан аварийно-технический запас материалов и оборудования, добавил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.

У предприятия имеются 10 единиц дизель-генераторов общей мощностью 645 кВт, три единицы автотехники на шасси «КАМАЗ» с краном-манипулятором, пять мачт освещения и две мобильные котельные установки мощностью 2,5 МВт и 3,5 МВт.

«У нас все котельные имеют резервные источники питания. Какие-то котельные на мазутном топливе работают. То есть резервный источник питания в каждой котельной имеется», – сказал Шайдуллин.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана организована работа круглосуточной диспетчерской службы, позвонить можно по номеру: 8(843)231-14-10.

Она оперативного реагирует на обращения граждан, проводит мониторинг аварийных ситуаций и их устранение.

Кроме того, сотрудники министерства взаимодействуют с дежурным Главного управления МЧС России по РТ, с органами местного самоуправления, с коммунальными организациями для получения оперативной информации и решения вопросов, связанных с устранением аварий.