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Ру Тат
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Экономика
5 июля 2022  12:10
Наталья Рыбакова

Минстрой РТ опроверг информацию о появлении «инвестиционной строки» в платежках

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Новой строки «Инвестиционная надбавка» в платежках татарстанцев за июль не будет. Об этом сообщил сегодня первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на брифинге в Кабмине.

«Дополнительной строчки в платежках не будет. С 1 июля произойдут изменения в Казани, где по воде и водоотведению принято решение об утверждении инвестиционной программы. Уровень платы за воду и водоотведение с 1 июля значительно вырастет по городу Казани с учетом инвестиционной надбавки, которая заложена внутрь утвержденного тарифа. Отдельной строчки на инвестиционную программу не предусматривается в платежном документе», – сказал он.

Спикер добавил, что этот рост согласован с ФАС и «соответствующее решение принято публично».

«Как только эти денежные средства будут поступать в «Водоканал», мы будем контролировать их целевое использование», – отметил Фролов.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев в свою очередь подчеркнул, что инвестиционная составляющая равна 5% и она учтена в тарифе.

Ранее в СМИ появилась информация о появлении новой строки в платежках. 

#тарифы #тарифы ЖКХ
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