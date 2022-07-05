Минстрой РТ опроверг информацию о появлении «инвестиционной строки» в платежках

Новой строки «Инвестиционная надбавка» в платежках татарстанцев за июль не будет. Об этом сообщил сегодня первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на брифинге в Кабмине.

«Дополнительной строчки в платежках не будет. С 1 июля произойдут изменения в Казани, где по воде и водоотведению принято решение об утверждении инвестиционной программы. Уровень платы за воду и водоотведение с 1 июля значительно вырастет по городу Казани с учетом инвестиционной надбавки, которая заложена внутрь утвержденного тарифа. Отдельной строчки на инвестиционную программу не предусматривается в платежном документе», – сказал он.

Спикер добавил, что этот рост согласован с ФАС и «соответствующее решение принято публично».

«Как только эти денежные средства будут поступать в «Водоканал», мы будем контролировать их целевое использование», – отметил Фролов.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев в свою очередь подчеркнул, что инвестиционная составляющая равна 5% и она учтена в тарифе.

Ранее в СМИ появилась информация о появлении новой строки в платежках.