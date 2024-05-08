В Татарстане возобновлена подача тепла в 1329 детсадов и 1302 объекта здравоохранения

В Татарстане из-за холодов возобновлена подача тепла в 1329 детских садов, на 1302 объекта здравоохранения и 54 объекта социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей. Об этом рассказал Минстрой республики.

В министерстве отметили, что из-за резкого потепления в апреле, когда температуры преодолели отметку в +8 градусов, и обращений жителей республики, муниципалитеты приняли решение завершить отопительный сезон.

Однако в мае произошла противоположная ситуация — похолодание вызвало жалобы населения на низкие температуры в детских садах. В связи с этим в ДОУ было решено возобновить подачу тепла.

«Возобновление теплоснабжения всех объектов невозможно, так как теплоснабжающими организациями уже начаты ремонтные работы котельных и сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду 2024/2025 года», — подчеркнули в Минстрое РТ.