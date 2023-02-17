Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минстрой РТ: Новая школа по ул.Сибгата Хакима в Казани на 1,2 тыс. мест готова на 46%
В Казани по национальному проекту «Образование» продолжается строительство школы на 1224 места по ул.Сибгата Хакима. На сегодняшний день объем выполненных работ достиг 46%, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании, которое в Доме правительства РТ провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Помимо школы в Казани строятся два детсада по нацпроекту «Демография», напомнил Фролов. «Готовность «переходящего» детского сада оценивается в 37%. На строительстве нового дошкольного образовательного учреждения выполнение строительно-монтажных работ составляет 1,7%», – приводит его слова пресс-служба Раиса РТ.
Кроме Казани, новая школа на 100 мест строится в селе Шильнебаш Тукаевского района, (выполнение оставляет 71%), и школа-сад в Мамадыше на 240/120 мест (выполнение – 80,5%). В этом году по программе «Развития образования» работы пройдут еще на 15 объектах, сообщил Фролов.
Помимо этого, в Татарстане по нацпроекту «Экология» продолжаются работы по четырем объектам, в том числе реконструкция биологических очистных сооружений (выполнение – 55,3%) и рекультивация иловых полей в Казани (49%), а также демонтаж трубопроводов в Нижнекамском водохранилище (6%), рекультивация Самосыровского полигона в Казани (выполнение – 58,5%), сообщил замминистра.
Также Фролов сообщил о ходе капремонта многоквартирных жилых домов. Он напомнил, что в этом году в РТ отремонтируют 716 многоквартирных домов общей площадью 4 млн. 360 тыс. кв метров. На сегодня торги состоялись по 677 многоквартирным домам.
Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»