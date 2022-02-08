Минстрой РТ назвал основные направления цифровизации ведомства на 2022 год

Основные направления в развития в сфере цифровизации на 2022 год назвал Министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговом заседании своего ведомства.

«На первом месте – внедрение БИМ-технологий. Стратегия ставит перед нами ряд важнейших задач. Постановление Российской федерации обязывает реализацию всех проектов, которые будут строиться и проектироваться с помощью бюджетных средств, осуществлять с использованием технологий информационного моделирования», – заявил Айзатуллин.

Министр отметил, что недостаточно внедрить технологии, нужно еще подготовить кадры для работы с новыми инструментами. На сегодняшний день, в планах Минстроя обучить 1,6 тыс. человек, причем за 2021 год эта работа была выполнена более чем на четверть.

Еще одним вектором развития стало достижение цифровой зрелости по направлениям «Развитие городской среды» и «Строительство». В каждом из них присутствуют по 8 показателей, которые необходимо достичь к 2030 году. Айзатуллин подчеркнул, что по направлению «Развитие городской среды» из восьми показателей пять уже достигли плановых значений, что сделало Татарстан лидером по РФ в этой сфере.

Следующей задачей на 2022 год стало внедрение Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Татарстан. В прошлом году были окончены работы по тиражированию функционала системы на все муниципальные образования республики, а также реализована возможность подготовки результирующих документов в электронном виде по двум государственным и восьми муниципальным услугам.

Последними двумя направлениями стали перевод оставшихся 37 услуг (9 из 46 уже переведены) в электронный вид и создание единой цифровой экосистемы строительной отрасли в республике.