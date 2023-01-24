Минстрой РТ: Долги застройщиков Татарстана по налогам выросли почти в три раза

Налоговая задолженность строительных организаций Татарстана на конец 2022 года составила 4,3 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем в начале года. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, 30% задолженности или 1,3 млрд рублей приходится на организации, находящиеся в процедуре банкротства.

«Сейчас мы наблюдаем тенденцию к улучшению ситуации: с декабря отчетного года сумма налоговой задолженности снизилась на 155 млн рублей», – отметил Айзатуллин.

Министр добавил, что задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками энергоресурсов на 1 января 2023 года уменьшилась более чем на 90 млн рублей и составила 445,3 млн рублей.