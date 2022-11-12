Минстрой РТ: Капремонт жилья в Татарстане выполнен на 99,5%

В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных жилых домов выполнен на 99,5%, из 753 домов работы продолжаются на 34 объектах, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

Министр также рассказал о темпах реализации программ капремонта соцобъектов. По его словам, наибольшее число ремонтируемых объектов – 317 – включает сфера образования, из них в работе остаются только два объекта.

«На текущей неделе закрыли программу по ремонту 22 дошкольных образовательных учреждений – завершены работы в рамках лимитов текущего года по двух последним объектам в Казани», – приводит его слвоа пресс-служба Президента РТ.

По 44 медицинским учреждениям в работе остаются 8 медицинских стационаров, оОбщее выполнение программных мероприятий в этой отрасли оценивается в 98%. По 17 объектам в отрасли «Культура» в работе остается два музея: в Менделеевске, где выполнение составляет 90%, а также в Богатых Сабах – выполнение 98%.

В две программы сферы экологии и охраны природных ресурсов включен 31 объект, напомнил Айзатуллин. Из этого числа в работе остается два: это объект в Алексеевском районе – капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда (выполнение составляет 94%), и в Пестречинском районе – здесь завершается расчистка русла реки (выполнение – 97%).

Глава Минстроя РТ сообщил, что продолжается формирование республиканских программ капитального ремонта 2023 года. Так, завершен сбор документов по программам капитального ремонта стационаров, спортивных объектов, объектов культуры, архивов и зданий Росгвардии.

По программе «Обеспечение населения питьевой водой» в минувшие две недели работы завершились сразу в нескольких муниципалитетах, среди которых Казань, Зеленодольск, Алексеевский, Нижнекамский, Тюлячинский, Альметьевский, Высокогорский и Нурлатский районы, сообщил спикер.

«В работе остаются три программы. На федеральные и республиканские средства проводится модернизация инженерных сетей. Из 15 объектов в работе остаются 3. Выполнение работ составляет 93%», – добавил он.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» идет строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлате, объем работ на сегодня составляет 65%.