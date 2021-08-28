Минстрой РТ: Годовой план по капремонту в Татарстане выполнен на 85%

В этом году в Татарстане реализуется 27 программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов. В настоящее время семь из них уже завершены, общее выполнение составляет 85% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.

По данным Фролова, за год в республике будет отремонтировано около 3,5 тыс. объектов. На эти цели предусмотрено свыше 23 млрд рублей.

На сферу образования приходится три программы, в которые входят 413 объектов. К настоящему моменту завершены уже 384 из них, в целом план выполнен на 98%. По слова Фролова, самой масштабной в этом году является программа капремонта образовательных учреждений, которую планируется завершить до 1 сентября. Сейчас в работе находится одна общеобразовательная школа в Мензелинском районе.

В части организации доступной среды работы ведутся на одном объекте из четырех — в детсаду в Сабинском районе. СМР завершены на 96%.

На финишной прямой находится ремонт детских садов: ремонтируются 11 объектов из 49, работы закончены на 99%. Таков же процент выполнения программы организации горячего питания в школах.

Завершен ремонт и трех ресурсных центров, программа выполнена на 94%. На 77% закрыт капремонт медицинских стационаров (пять готовы, 13 — в процессе).

Из зданий, подведомственных МВД, закончены работы на одном объекте, уровень выполнения составляет 51%.

В программу по ремонту детских клубов в 2021 году включены девять объектов. В настоящее время работы финишировали на пяти из них, четыре — в процессе. СМР закрыты на 73%. Готовы также два детских лагеря из шести, запланированных на текущий год (84%).

Из 18 спортивных объектов ремонт пока не закончен на 10, выполнение плана составляет 91%. Образовательные учреждения отрасли культуры, запланированные на этот год, закончены на 98%.

По зданиям Управления Федеральной службы войск национальной гвардии ремонт закончен на 95%, в работе остаются три из восьми объектов. Также закончены 25 стационарных организаций соцобслуживания. По плану на 2021-й нужно завершить ремонт еще четырех.

«В этом году в программу капитального ремонта многоквартирных домов включены 1035 объектов. Объем финансирования программы в этом году составляет 7 млрд рублей. По данным ГИС МЖФ, освоено 5 млрд 387 млн рублей, или 77% от годового лимита программы», — сообщает пресс-служба Президента Татарстана, ссылаясь на данные Минстроя РТ.

Мероприятие в режиме ВКС провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.