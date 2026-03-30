Минстрой РТ: Документы на строительство любого объекта можно оформить на портале госуслуг

Документы на строительство любого объекта можно оформить на портале госуслуг Татарстана. Об этом напоминает пресс-служба Минстроя РТ.

В ведомстве отметили, что начиная с 1 января 2024 года на основании закона РТ от 23 декабря 2023 года №131 полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности (за исключением города Казани) были переданы Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Сервис «Жизненные ситуации» на портале госуслуг РТ помогает сформировать индивидуальный план строительства и направить комплексное заявление на получение услуги по строительству собственного жилья – от выбора и приобретения земельного участка до присвоения адреса объекту и подключения сетей связи и коммуникаций, подчеркнули в министерстве.

Большую часть документов можно оформить на республиканском портале «Госуслуги» в разделе «Цифровое строительство». Речь идет, в частности, о таких моментах, как подача заявлений на:

– выдачу разрешения на строительство;

– предоставление сведений в ИСОГД;

– предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

– выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

– выдачу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

– выдачу градостроительного плана земельного участка.

Современные и удобные онлайн-сервисы развиваются в рамках национального проекта «Экономика данных», дополнительно акцентировали в Минстрое РТ.