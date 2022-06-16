Минстрой РТ: 32% водопроводных и 38% канализационных сетей нуждаются в замене

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На сегодняшний день в Татарстане изношены и нуждаются в замене 32% водопроводных и 38% канализационных сетей. Об этом сообщил сегодня замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

«Всего по республике добывается более 3 млн кубометров воды в сутки, из них 32% поступает населению, а все остальное – на промышленные нужды. Проложено 18,5 тыс. км водопроводных сетей, чтобы доставить воду до потребителей. 32% водопроводных сетей на сегодняшний день по оценкам предприятий подлежат замене», – проинформировал спикер.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 4,8 тыс. км, из них нуждаются в замене 38 % или 1,8 тыс. км. Всего в Татарстане 83 предприятия занимаются водоснабжением, 66 предприятий – канализацией, очисткой сточных вод и водоотведением. Жителей Казани питьевой водой обеспечивает МУП «Водоканал», оно же занимается очисткой сточных вод.