Минстрой России запустил в MAX цифрового помощника для жильцов многоквартирных домов

Минстрой России внедрил в мессенджере MAX сервисы оперативной помощи для жителей многоквартирных домов. Цифровой помощник работает в домовых чатах и помогает взаимодействовать с управляющими компаниями, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Чат-бот напоминает пользователям о необходимости передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги. С 1 апреля также появится возможность направлять обращения в управляющую компанию напрямую через сервис.

Для использования помощника необходимо вступить в домовой чат в MAX, открыть список участников и выбрать чат-бота. В большинстве регионов он представлен сервисом «Госуслуги Дом», а в Москве – «Электронный Дом».

Присоединиться к домовым чатам можно по QR-коду, размещенному на информационных стендах в подъездах или офисах управляющих компаний, а также через приложение «Госуслуги Дом».

По данным компании, в MAX уже создано около 539 тыс. домовых чатов по всей стране, а их аудитория к концу марта превысила 12 млн пользователей.