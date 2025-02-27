Минстрой России рекомендует регионам провести форумы молодежи о реновации городской среды

Представители Министерства строительства России после I Всероссийского молодежного форума «Молодежь и городская среда», прошедшего в 2024 году в Калуге, рекомендуют провести подобные мероприятия другим регионам страны. Об этом «Татар-информу» сообщил аналитик управления «Социальная урбанистика» Андрей Червяков.

Участниками форума в Калуге стали около 300 молодых архитекторов, строителей и авторов общественных инициатив развития территорий из 55 регионов России. Они обсуждали укрепление системы поддержки и приобщения молодежи к государственным программам улучшения городской среды.

По итогам мероприятия общероссийской организацией «Городские реновации» разработан мультиформатный проект «Молодой город». Предполагается, что он может стать моделью для дальнейшей реализации как в Тульской области, так и в других российских регионах.

Проект включает онлайн-лабораторию с лекциями и практическим курсом для их дальнейшего применения в разработке реальных передовых проектных решений, а также региональные урбанистические фестивали с участием представителей власти, бизнеса, общества и ведущих российских экспертов для обсуждения вызовов пространственного развития региона.

Инициаторы проекта считают, что его реализация позволит регионам не только учесть пожелания молодежи при формировании мастер-планов, программ развития опорных населенных пунктов и комплексных проектов благоустройства, но и стать «пионерами» решений в области молодежной инфраструктуры.