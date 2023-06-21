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Общество 21 июня 2023 06:50

Минстрой России разрабатывает программу для молодежи по субсидированию аренды жилья

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В России хотят субсидировать аренду жилья молодежью — инициатива охватит граждан до 35 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Программа призвана стимулировать молодых людей к накоплению первоначального взноса по ипотеке — ее обязательным условием станет параллельное накопление средств на покупку жилья в новостройке. Власти обещаются компенсировать половину платы за аренду жилья.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — отметил замглавы министерства Никита Стасишин.

Минстрой разрабтаывает программу вместе с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Предложения по реализации программ для молодежи разрабатываются по поручению Президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета РФ в январе 2023 года.

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