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Минстрой России разрабатывает программу для молодежи по субсидированию аренды жилья
В России хотят субсидировать аренду жилья молодежью — инициатива охватит граждан до 35 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.
Программа призвана стимулировать молодых людей к накоплению первоначального взноса по ипотеке — ее обязательным условием станет параллельное накопление средств на покупку жилья в новостройке. Власти обещаются компенсировать половину платы за аренду жилья.
«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — отметил замглавы министерства Никита Стасишин.
Минстрой разрабтаывает программу вместе с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Предложения по реализации программ для молодежи разрабатываются по поручению Президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета РФ в январе 2023 года.
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