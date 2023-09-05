Минстрой России проведет в Казани сессию форума «Молодой специалист — строитель будущего»

Казань в этом году вошла в число городов страны, где по инициативе Министерства строительства России пройдет масштабный форум «Молодой специалист — строитель будущего». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе мероприятия.

Согласно планам, форум будет включать круглые столы и мастер-классы, встречи с работодателями, ярмарку вакансий и экскурсии на крупные стройплощадки города-участника. Самые активные делегаты форума по его итогам должны получить сертификаты на прохождение стажировки и приглашения на производственную практику от компаний-работодателей, ведь главная задача мероприятия — сформировать квалифицированный кадровый состав строительной отрасли, повысить престиж строительства, ЖКХ и промышленного производства.

Форум «Молодой специалист — строитель будущего» пройдет в российских городах во второй раз. В прошлом году он был организован в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Магадане, Ростове-на-Дону и Новосибирске. В этом году мероприятие стартует в Нижнем Новгороде 13-14 сентября. Затем оно пройдет в Тюмени (27-28 сентября), Астрахани (11-12 октября), в Пензе (23-24 октября), в Томске (13-14 ноября). В Казани форум будет проходить 30 ноября — 1 декабря, а завершит свой марафон в Москве 12 и 13 декабря. Предполагается, что его участниками станут более 5 тыс. молодых и потенциальных строителей.

«Структурно мероприятие похоже во всех городах. У нас есть ярмарка вакансий, проходят мастер-классы для студентов архитектурных специальностей — по составлению резюме, например. Непременное мероприятие есть от кадровых служб региона, где они рассказывают, кого они ждут к себе в компании. Экскурсии на крупные строительные объекты проходят на второй день форума в регионе. Обязательно у нас в программе круглый стол для бизнеса. И тем не менее в каждом городе всё складывается по-разному», — пояснили в пресс-службе форума.

Помимо Министерства строительства РФ в числе организаторов форума — ФАУ «РосКапСтрой», Кадровый центр и Центр компетенций образовательной деятельности Минстроя России, публично-правовая компания «Военно-строительная компания», правительства регионов-участников, АНО «Институт современной урбанистики».

Место проведения форума «Молодой специалист — строитель будущего» в Казани пока утверждается.