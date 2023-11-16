Минстрой России приглашает на форум в Казани – «Молодой специалист – строитель будущего»

Министерство строительства и ЖКХ России проведет сессию форума «Молодой специалист – строитель будущего» в Казани МВЦ «Казань-Экспо». Масштабное мероприятие, о подготовке которого в Казани «Татар-информ» писал еще в начале сентября, пройдет 23 и 24 ноября. Для участия желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Участниками мероприятия станут студенты и преподаватели архитектурно-строительных вузов и ссузов, эксперты и работодатели, представители бизнеса и профильных министерств. Задача форума – сформировать квалифицированный кадровый состав в строительной отрасли, привлечь молодых специалистов, повысить производительность труда в строительной индустрии, ЖКХ и промышленном производстве. До Казани аналогичные сессии форума уже проводились в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Магадане, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Астрахани. Участие в них приняли более 9000 человек, из которых более 6000 – студенты, 1100 – школьники.

«Проведение мероприятия в Казани связано с высокой заинтересованностью региона в ранней профориентации школьников, привлечении молодых специалистов на строительные площадки и их ускоренном вовлечении в рабочие процессы. В мероприятии ожидается участие 600 школьников и столько же студентов из казанских строительных вузов и колледжей, а также 90 преподавателей, для которых в программе подготовлен специальный трек», – сообщили «Татар-информу» организаторы форума.

Форум «Молодой специалист – строитель будущего» организуется совместными усилиями Минстроя России, ФАУ «РосКапСтрой», Кадрового центра и Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя России, публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»), Правительства Республики Татарстан при содействии Института современной урбанистики.

Участники мероприятия обсудят перспективы развития молодых специалистов на предприятиях региона, уровень востребованности строителей на рынке труда, необходимые компетенции для успешной карьеры в отрасли и вопросы, связанные с обучением и подготовкой кадров в сфере строительства.

Для школьников форум подготовил профориентационные мероприятия и мастер-классы, для студентов – круглые столы с экспертами, встречи с работодателями, ярмарку вакансий, экскурсии на крупные производственные и строительные площадки Республики Татарстан.

Самые активные молодые участники получат сертификаты от компаний-работодателей на прохождение стажировки и производственной практики. Буду разыграны и другие призы. Среди студентов выберут двоих, кто получит главный приз – поездку в Москву на итоговый форум 2023 года.