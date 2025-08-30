Минстрой России поздравил татарстанцев с Днем республики и Днем города Казани

Фото: Телеграм-канал Минстроя РФ

Минстрой России поздравил жителей Татарстана с Днем республики и Днем города Казани, отметив уникальное сочетание динамичного развития региона и бережного сохранения его культурного наследия.

В ведомстве подчеркнули, что столица республики – Казань, расположенная на берегу Волги, по праву считается одним из ведущих культурных, научных и туристических центров страны. Экономика региона также демонстрирует стабильный рост: по данным Росстата, с начала 2025 года введено 2,6 млн кв. м жилья, из которых 1,9 млн кв. м приходится на индивидуальное строительство, а 657,7 тыс. кв. м – на многоквартирные дома.

Отмечается, что в этом году Казань приняла X Всероссийский форум создания комфортной городской среды, на котором подвели итоги одноименного конкурса. Татарстан вошел в число лидеров: шесть заявок региона стали победителями.

В категории города и опорные населенные пункты 5-20 тысяч человек выиграли:

Кукмор с проектом по ревитализации центральных городских улиц — Ворошилова и Ленина (от ул. Чернышевского до ул. Мусы Джалиля);

пгт. Аксубаево, проект благоустройства территории, окруженной улицами Ленина, Советская и Романова;

пгт. Алексеевское, проект благоустройства территории, окруженной улицей Казакова, площадью Советская и Соборной площадью;

Мензелинск, проект «Путь от придорожной к комфортной городской среде. Благоустройство улицы Кариева»;

Тетюши, проект «Диалог поколений - возрождение улицы Малкина».

Реализация проектов запланирована на 2026-2027 годы.

Минстрой России пожелал жителям Татарстана мира, благополучия и дальнейшего процветания республики.