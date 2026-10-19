Минстрой России направит 543 млрд рублей на нацпроект «Инфраструктура для жизни»

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РФ

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин представил основные направления формирования федерального бюджета на 2027–2029 годы по четырем государственным программам, за которые отвечает Минстрой России. В их числе – обеспечение доступным жильем, строительство, восстановление новых регионов и социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба ведомства.

В текущем году государственная программа включает 13 структурных элементов, 23 показателя и 86 результатов. На ее реализацию предусмотрено 3,7 трлн рублей, причем большая часть средств приходится на субсидирование ипотечных программ.

На национальный проект «Инфраструктура для жизни» в ближайшие три года планируют направить 543 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство жилья в рамках проектов комплексного развития территорий в населенных пунктах, благоустройство, модернизацию коммунальной инфраструктуры и расселение аварийных домов.

Финансирование также предусмотрено для развития инфраструктуры, в том числе возобновления программы «Стимул», жилищных субсидий для 18 категорий граждан и строительства отдельных инфраструктурных объектов.

Реестр объектов капитального строительства на 2027–2029 годы включает 836 объектов и мероприятий по капитальному строительству. Они относятся к 47 главным распорядителям бюджетных средств, 39 государственным программам и непрограммным направлениям деятельности.

При формировании реестра основной акцент сделали на систематизации проектов, сокращении сроков строительства и ускорении ввода объектов в эксплуатацию. Всего в рамках реестра планируют реализовать около 5 тыс. объектов. Окончательный перечень сформируют после принятия федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Цифровизация реестра в системе «Электронный бюджет» позволяет повысить качество управленческих решений и отслеживать ход строительства в режиме реального времени. С 2027 года перечень строек и объектов будут утверждать в электронном виде, что поможет быстрее принимать решения о реализации объектов капитального строительства.

Кроме того, Минстрой России продолжает выявлять объекты незавершенного строительства и включать их в федеральный реестр.

Государственная программа предусматривает восстановление и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспортной, энергетической, социальной и инженерной инфраструктуры. Среди ее задач также – ввод жилья, повышение доступности медицинских и образовательных услуг, развитие инвестиционной активности и занятости населения.

На 2027–2029 годы для реализации программы предусмотрено 865 млрд рублей. Средства направят на строительство, капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, восстановление коммунальной инфраструктуры, строительство, восстановление и содержание автомобильных дорог, благоустройство территорий.

Отдельное направление – социальная поддержка жителей, которые потеряли жилье в результате боевых действий.

Государственная программа также направлена на устойчивое социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, повышение качества жизни населения и интеграцию регионов в экономическое, транспортное и социальное пространство России.

По итогам 2025 года завершили 61 мероприятие в рамках программы.

В дальнейшем планируется финансировать объекты Международного детского центра «Артек», проекты Севастопольского и Крымского университетов, реновацию и регенерацию исторического бульвара в Севастополе, строительство набережной арт-кластера «Таврида», а также завершить создание Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории.

В ходе заседания Ирек Файзуллин также ответил на вопросы депутатов о планах Минстроя России по реализации социально значимых проектов в регионах страны.

В обсуждении участвовали аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова и заместитель министра Павел Кадочников. Минстрой России представляли статс-секретарь – заместитель министра Юрий Муценек, заместитель министра Юрий Гордеев и Алмаз Хусаинов.